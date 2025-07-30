В Краснодарском крае в ДТП погибли три человека

В Краснодарском крае в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «23 МВД».

ДТП произошло 29 июля, около 22:30, на автодороге Краснодар — Верхнебаканский. По данным полиции, 22-летний местный житель за рулем «ВАЗ 2107» поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха». Транспортные средства столкнулись.

На месте ДТП погиб 35-летний водитель мотоцикла, в больнице скончалась его 34-летняя пассажирка, а также 18-летняя пассажирка «ВАЗа». Водитель и еще двое пассажиров отечественного автомобиля госпитализированы.

Полиция проводит проверку.

Фото: Telegram-канал «23 МВД»