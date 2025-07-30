В Касимовском районе пропал 58-летний мужчина

В Касимове пропал 58-летний Гордеев Андрей Вячеславович. С момента его исчезновения, которое произошло 28 июля 2025 года, местонахождение мужчины остается неизвестным. Об этом сообщили в телеграм-канале ПСО «Мещера». Гордеев имеет рост 170 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы и серые глаза. Одежда, в которой он был одет на момент исчезновения, не установлена. Возможно, при себе у него есть продолговатый чехол длиной около 1 метра. Если у кого-нибудь есть какая-либо информация о местонахождении Андрея Вячеславовича, просьба обратиться в правоохранительные органы или в ПСО.