У сети ресторанов Rostic’s произошел массовый сбой

В сети ресторанов Rostic’s наблюдаются массовые сбои в работе приложения, что вызывает недовольство пользователей. Об этом пишет «RT». Многие клиенты сообщают о невозможности оформить заказы, так как приложение выдает ошибки. Кроме того, возникли трудности с использованием купонов на акционные предложения. Представители компании подтвердили наличие технических проблем и работают над их устранением, чтобы восстановить нормальную работу сервиса.