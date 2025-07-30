Татьяна Панфилова обсудила с Виталием Артемовым проблему перекрытия улиц в Рязани

Основной вопрос, который глава города задала Виталию Артемову, касался перекрытия движения по центральным улицам областного центра. Уточняется, что сложившаяся ситуация создает значительные неудобства для автомобилистов, которым приходится учитывать ее при планировании маршрута. Татьяна Панфилова отметила, что к ней поступают многочисленные обращения рязанцев, которых затронули эти проблемы. Как пояснил Виталий Артемов, в этом году в Рязани ведется масштабная работа по замене ветхих магистральных тепловых сетей на 12 участках протяженностью около 16 км, степень износа которых достигает более 80%.

Глава муниципального образования, председатель гордумы Татьяна Панфилова провела рабочую встречу с главой администрации Рязани Виталием Артемовым. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Основной вопрос, который глава города задала Виталию Артемову, касался перекрытия движения по центральным улицам областного центра. Уточняется, что сложившаяся ситуация создает значительные неудобства для автомобилистов, которым приходится учитывать ее при планировании маршрута.

Татьяна Панфилова отметила, что к ней поступают многочисленные обращения рязанцев, которых затронули эти проблемы.

Как пояснил Виталий Артемов, в этом году в Рязани ведется масштабная работа по замене ветхих магистральных тепловых сетей на 12 участках протяженностью около 16 км, степень износа которых достигает более 80%. Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» будет отремонтировано 5 участков протяженностью 7,8 км. Еще четыре участка протяженностью более 3 км отремонтируют за счет средств городского бюджета.

Отмечается, что капитальный ремонт такого масштаба не проводился более 30 лет и затронул основную транспортную артерию города — Первомайский проспект, а также улицы Соборную, Гагарина, Радищева, Урицкого, Новоселов, проезд Яблочкова. Все работы планируется завершить до 15 октября. В настоящее время ремонт ведется с опережением графика.

Татьяна Панфилова поручила главе администрации города усилить работу по более оперативному информированию жителей о проводимых работах и сроках их проведения.

«Люди должны знать пути объезда, сроки проведения работ. Все должно быть в доступной форме», — отметила она.