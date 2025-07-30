Скончался актер из сериала «Ведьмак»

Польскому актеру было 65 лет. Причина смерти не указана. Отмечается, что Матушевский был одним из самых выдающихся артистов театра «Выбжеже» в Гданьске, в котором служил с 1983 года после окончания Краковской государственной театральной школы. Актер известен по ролям в фильмах и сериалах «Ведьмак», «Лжец», «Волшебное дерево», «Черный четверг».

Скончался польский актер Кшиштоф Матушевский, известный по роли в сериале «Ведьмак» 2002 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на портал Onet.

Актеру было 65 лет. Причина смерти не указана.

Отмечается, что Матушевский был одним из самых выдающихся артистов театра «Выбжеже» в Гданьске, в котором служил с 1983 года после окончания Краковской государственной театральной школы.

Актер известен по ролям в фильмах и сериалах «Ведьмак», «Лжец», «Волшебное дерево», «Черный четверг».