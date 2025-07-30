РЖД запустили на сайте автоматическую покупку билетов через «лист ожидания»

Нововведение позволяет пассажирам автоматически покупать билеты на поезда дальнего следования по заявке в «листе ожидания». Теперь не нужно отслеживать появление уведомлений от сервиса с предложением оплатить билеты в течение двух часов. «Оставляя заявку на билеты на уже распроданные поезда, пассажиры могут в личном кабинете на сайте привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на желаемую поездку. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет без участия человека по заранее заданным пассажиром параметрам», — отметили в компании.

РЖД запустили автоматическую покупку билетов из «листа ожидания» и сделали его доступным в приложении. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба компании в соцсетях.

Нововведение позволяет пассажирам автоматически покупать билеты на поезда дальнего следования по заявке в «листе ожидания». Теперь не нужно отслеживать появление уведомлений от сервиса с предложением оплатить билеты в течение двух часов.

«Оставляя заявку на билеты на уже распроданные поезда, пассажиры могут в личном кабинете на сайте привязать банковскую карту и указать лимит суммы, которую готовы потратить на желаемую поездку. Как только в поезде появится свободное место, система сама спишет средства и оформит билет без участия человека по заранее заданным пассажиром параметрам», — отметили в компании.