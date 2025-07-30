Рязанка искала заработок в интернете, но лишилась денег

43-летнняя женщина заинтересовалась объявлением якобы от имени известного маркетплейса о дистанционной подработке. Она начала переписываться с «представителем» организации. Как заявили женщине, чтобы начать работать, ей нужно установить на телефон специальное приложение и пройти регистрацию. Потерпевшая скачала по ссылке приложение, хотя электронный сервис безопасности прислал предупреждение, что продукт может быть вредоносным. Таким образом, злоумышленники установили на ее телефон программу удаленного доступа к онлайн-банку. Через некоторое время женщина заметила, что с дебетовой карты списаны деньги. Кроме того, на ее имя оформили четыре кредита. Потерпевшая лишилась 78 700 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.

Жительница Спас-Клепиков искала заработок в интернете, но лишилась денег. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

43-летнняя женщина заинтересовалась объявлением якобы от имени известного маркетплейса о дистанционной подработке. Она начала переписываться с «представителем» организации. Как заявили женщине, чтобы начать работать, ей нужно установить на телефон специальное приложение и пройти регистрацию.

Потерпевшая скачала по ссылке приложение, хотя электронный сервис безопасности прислал предупреждение, что продукт может быть вредоносным. Таким образом, злоумышленники установили на ее телефон программу удаленного доступа к онлайн-банку.

Через некоторое время женщина заметила, что с дебетовой карты списаны деньги. Кроме того, на ее имя оформили четыре кредита. Потерпевшая лишилась 78 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.