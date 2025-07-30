Рязанцы увидят звездопад

Рязанцы смогут насладиться зрелищем звездопада в ночь с 30 на 31 июля, когда ожидается пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Об этом сообщили в «Известиях». В это время можно будет увидеть до 25 «падающих звезд» в час. Особенностью этого года станет то, что Луна, находясь на растущей фазе, не будет мешать наблюдениям, так как не создаст лишнего света.

Рязанцы смогут насладиться зрелищем звездопада в ночь с 30 на 31 июля, когда ожидается пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Об этом сообщили в «Известиях».

В это время можно будет увидеть до 25 «падающих звезд» в час.

Особенностью этого года станет то, что Луна, находясь на растущей фазе, не будет мешать наблюдениям, так как не создаст лишнего света.

Чтобы максимально насладиться этим астрономическим явлением, астрономы рекомендуют выбирать места для наблюдений подальше от городских огней и фонарей. Звезды можно будет наблюдать как невооруженным глазом, так и с помощью бинокля.

Фото: RZNASTRO