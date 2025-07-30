Рязанцам напомнили о мерах защиты урожая от крестоцветных блошек

Рязанцам напомнили о мерах защиты урожая от крестоцветных блошек, которые могут нанести значительный ущерб капусте, редьке и редису. Эти маленькие жучки активизируются в жаркую погоду и питаются соком молодых листьев, что может привести к гибели растений. Чтобы защитить урожай, агрономы рекомендуют: удалять сорняки и рыхлить почву, вспахивать ее осенью, сажать рядом чеснок и томаты, высаживать растения ранней весной или в конце июня — середине июля, регулярно поливать и накрывать всходы нетканым материалом. Следуя этим советам, рязанцы смогут сохранить свои растения.

Рязанцам напомнили о мерах защиты урожая от крестоцветных блошек, которые могут нанести значительный ущерб растениям семейства крестоцветных. Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора.

Эти маленькие зеленовато-черные жучки длиной около трех миллиметров активизируются в сухую и жаркую погоду, нанося вред капусте, редьке, редису и другим культурам.

Крестоцветные блошки питаются соком молодых листьев, соскабливая кутикулу и повреждая растения. Если вредители доберутся до сердцевины рассады капусты, это может привести к ее гибели, даже если она продолжит расти.

Чтобы защитить свой урожай, агрономы рекомендуют следующие меры:

удалять сорняки и рыхлить почву, при необходимости использовать гербициды;

вспахивать и перекапывать почву осенью для уничтожения зимующих блошек;

сажать рядом с крестоцветными чеснок, томаты и картофель, которые выделяют фитонциды;

высаживать растения ранней весной или в конце июня — середине июля, когда блошки менее активны;

регулярно поливать, удобрять и рыхлить почву для создания неблагоприятных условий для вредителей;

накрывать всходы и рассаду нетканым материалом (спанбонд, агроспан, лутрасил) для их защиты.

Следуя этим рекомендациям, рязанцы смогут сохранить свои растения и обеспечить хороший урожай.