Россиян предупредили о мошенниках, выдающих себя за медсестер

Мошенники начали новую волну обмана, нацеливаясь на детей под видом школьных медсестер. Об этом пишет «Газета. ру». Злоумышленники звонят ученикам, представляясь работниками поликлиник, и убеждают их в необходимости прохождения медосмотра. Для онлайн-записи они требуют продиктовать полученный в SMS код, что может привести к утечке личной информации и финансовым потерям. В связи с этой ситуацией Министерство внутренних дел России призвало родителей внимательно следить за устройствами своих детей. МВД настоятельно рекомендует ограничить доступ несовершеннолетних к подозрительным приложениям и сайтам, а также проводить беседы о безопасности в интернете.

Мошенники начали новую волну обмана, нацеливаясь на детей под видом школьных медсестер. Об этом пишет «Газета. ру».

Злоумышленники звонят ученикам, представляясь работниками поликлиник, и убеждают их в необходимости прохождения медосмотра. Для онлайн-записи они требуют продиктовать полученный в SMS код, что может привести к утечке личной информации и финансовым потерям.

В связи с этой ситуацией Министерство внутренних дел России призвало родителей внимательно следить за устройствами своих детей. МВД настоятельно рекомендует ограничить доступ несовершеннолетних к подозрительным приложениям и сайтам, а также проводить беседы о безопасности в интернете.