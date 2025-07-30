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Павел Малков: уборочная кампания продвигается хорошими темпами, работа кипит во всех муниципалитетах
По словам губернатора, в этом году из-за холодного июня аграрии приступили к уборке зерновых на неделю позже обычного. «Сейчас работа кипит во всех муниципальных образованиях, продвигаемся хорошими темпами. Уже определились лидеры: лучшие результаты в хозяйствах Александро-Невского, Сараевского, Сапожковского, Рязанского районов и Ряжского округа». При хороших погодных условиях сможем собрать около трех миллионов тонн зерновых и 500 тысяч тонн масличных культур. Главное, чтобы не подвела погода", — подчеркнул Павел Малков. Он также отметил, что рязанские аграрии полностью обеспечены топливом и техникой. На полях работают более 950 комбайнов, в пик уборки число машин увеличится до полутора тысяч. Губернатор поручил заместителю председателя правительства области Александру Шаститко лично контролировать ход уборочной кампании и оперативно реагировать на все потребности отрасли.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ход уборочной кампании в регионе. Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в этом году из-за холодного июня аграрии приступили к уборке зерновых на неделю позже обычного.

«Сейчас работа кипит во всех муниципальных образованиях, продвигаемся хорошими темпами. Уже определились лидеры: лучшие результаты в хозяйствах Александро-Невского, Сараевского, Сапожковского, Рязанского районов и Ряжского округа». При хороших погодных условиях сможем собрать около трех миллионов тонн зерновых и 500 тысяч тонн масличных культур. Главное, чтобы не подвела погода", — подчеркнул Павел Малков.

Он также отметил, что рязанские аграрии полностью обеспечены топливом и техникой. На полях работают более 950 комбайнов, в пик уборки число машин увеличится до полутора тысяч. Губернатор поручил заместителю председателя правительства области Александру Шаститко лично контролировать ход уборочной кампании и оперативно реагировать на все потребности отрасли.