Опубликован прогноз погоды на 31 июля в Рязанской области

В четверг, 31 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12,+17°С, днем местами жара +26,+31°С.

Опубликован прогноз погоды на 31 июля в Рязанской области. Об этом сообщает сайт регионального ЦГМС.

В четверг, 31 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер восточной четверти, 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +12,+17°С, днем местами жара +26,+31°С.