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На Московском шоссе погасло уличное освещение
На Московском шоссе погасло уличное освещение. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели. Уточняется, что рекламные щиты также не горят. Со слов очевидцев, светофоры работают, но от Премьера до пересечения с Михайловским шоссе фонари потухли.

На Московском шоссе погасло уличное освещение. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели.

Уточняется, что рекламные щиты также не горят.

Со слов очевидцев, светофоры работают, но от Премьера до пересечения с Михайловским шоссе фонари потухли.