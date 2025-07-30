На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение

Его магнитуда составила 8,8 балла. Эпицентр землетрясения находился в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского. После землетрясения начались толчки (афтершоки). По словам специалистов, они будут длиться минимум месяц. Камчатский центр наблюдения и предложения о цунами объявил приближение волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Эвакуированы тысячи человек. Угрозу цунами также объявили в Японии и на Гавайях. Власти региона сообщили, что серьезно пострадавших и жертв после землетрясения нет.

На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости.

Его магнитуда составила 8,8 балла. Эпицентр землетрясения находился в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского — в акватории Тихого океана на глубине 17 км. Ученые сообщили, что в ближайшее время ожидаются сильные афтершоки с магнитудой до 7.5 с интенсивностью до шести баллов. Афтершоки, как отметили специалисты, могут вызвать опасные цунами на побережье Авачинского залива.

Камчатский центр наблюдения и предложения о цунами объявил приближение волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Эвакуированы тысячи человек. Угрозу цунами также объявили в Японии и на Гавайях.

Власти региона сообщили, что серьезно пострадавших и жертв после землетрясения нет.

Видео: Telegram-канал «Осторожно, новости»