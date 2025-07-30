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МВД опровергло миф о 10-дневном сроке для уведомления о смене адреса регистрации
Представитель МВД России Ирина Волк опровергла информацию о вводе десятидневного срока для уведомления Госавтоинспекции о смене постоянного адреса автомобилистами. Она отметила, что хотя изменение адреса должно быть отражено в регистрационных данных, строгого срока для уведомления нет. Также Волк пояснила, что десятидневный срок действительно требуется в других случаях, например, при первичной регистрации автомобиля. МВД ранее опровергло слухи о запрете праворульных машин и анонсировало просветительские мероприятия для таких водителей.

Представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк опровергла распространенные в СМИ сведения о введении десятидневного срока для автомобилистов, обязанных уведомлять Госавтоинспекцию о смене своего постоянного адреса. В своем сообщении в телеграм-канале Волк подчеркнула, что данная информация не соответствует действительности.

Она пояснила, что изменение адреса прописки владельца автомобиля действительно должно быть отражено в регистрационных данных транспортного средства, однако строгий срок для уведомления об этом законом не установлен. «Распространяемая в массмедиа информация о якобы введённом десятидневном сроке не соответствует действительности», — отметила представитель МВД.

Волк также уточнила, что обязательное обращение в ГИБДД в течение десяти суток действительно требуется в других случаях, таких как первичная регистрация автомобиля после покупки или его ввоз в страну на срок свыше одного года. Кроме того, МВД ранее опровергло слухи о запрете автомобилей с правым рулем и объявило о планах по проведению просветительских мероприятий для таких водителей.