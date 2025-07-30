Молодежь Рязанского приборного завода сыграла в корпоративную игру пейнтбол

Молодежный центр Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) организовал командные соревнования по пейнтболу. В мероприятии, проходившем в выходной день, приняли участие около 20 человек.

За звание самых метких стрелков боролись три сборные, состоящие из сотрудников различных подразделений Приборного завода. Соревнования прошли в формате «Встречный бой» — по круговой системе в три раунда.

«Одними из главных целей наших мероприятий мы считаем сплочение коллектива, налаживание новых связей, приобщение заводчан к спорту. Пейнтбол подошел для этого идеально, так как в процессе игры члены команд начинали продумывать стратегию, разрабатывать тактику, анализировать свои недостатки и преимущества и работать по-настоящему слаженно. Все отлично провели время, а так как большинство впервые принимали участие в таком виде активности, мы еще и узнали о себе что-то новое, приобрели интересный опыт!» — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

По итогам игры на первой ступени пьедестала почета — «Team White», на втором месте — «Team Black», на третьем — «Team Green». Команды были награждены дипломами, а лучшие игроки отмечены памятными подарками.

Своими впечатлениями поделился член команды-победителя «Team White» Николай Заигров: «С самого начала игра ощущалась как настоящее приключение: кто-то кричит, кто-то смеется, вокруг летают цветные заряды с краской. Был приятно удивлен энтузиазмом и активностью некоторых коллег! Этот день подарил нам массу ярких впечатлений».

Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан в 2005 году по инициативе молодых заводчан при поддержке руководства предприятия. Он реализует разноплановые общественно значимые проекты, проводит научно-технические конференции, культурно-массовые мероприятия. Цели объединения — создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников, содействие профессиональному и карьерному росту, социальная поддержка, раскрытие и реализация научно-технического и творческого потенциала для решения приоритетных задач предприятия.