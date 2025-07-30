Минфин РФ предложило установить пошлины на лицензирование торговли табаком

Министерство финансов России подготовило поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают введение пошлин на получение лицензий для розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Об этом сообщила «Газета. ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно новым предложениям, размер пошлины за лицензию на розничный оборот составит 20 тысяч рублей за каждый год действия лицензии для каждой торговой точки. Для оптовой торговли с пятилетним сроком действия лицензии пошлина составит 800 тысяч рублей.
В министерстве подчеркнули, что торговля табачной и никотинсодержащей продукцией без соответствующей лицензии будет караться административной и уголовной ответственностью. Лицензирование планируется вводить поэтапно, начиная с марта 2026 года.
Однако эксперты уже выражают опасения по поводу возможных последствий данных мер. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев отметил, что обязательное лицензирование может привести к росту нелегального рынка и негативно сказаться на добросовестных участниках розничной торговли.