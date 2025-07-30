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Минцифры: MAX не станет обязательным для подписания электронных документов
Министерство цифрового развития России опровергло слухи о том, что мессенджер MAX станет обязательным для подписания электронных документов. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Минцифр. В опубликованной статье РБК сообщается, что в законе речь идет исключительно о приложении «Госключ», которое и будет использоваться для этой цели. Минцифры уточняет, что пользователи, которые ранее подписывали документы через другие сервисы с использованием токенов или физических носителей, смогут продолжать делать это без изменений. Закон не требует обязательной отправки всех документов на подпись через MAX; упоминается лишь возможность использования его инфраструктуры для уведомлений о документах, поступивших в «Госключ». Также не обязательно направлять заявления с Госуслуг на подпись в «Госключ» через MAX, и это касается ведомственных документов. Новый закон обеспечивает бесшовное взаимодействие между «Госключом» и национальным мессенджером, что упростит процесс отправки и получения документов на подпись, однако для самой подписи по-прежнему потребуется приложение «Госключ».

Министерство цифрового развития России опровергло слухи о том, что мессенджер MAX станет обязательным для подписания электронных документов. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Минцифр.

В опубликованной статье РБК сообщается, что в законе речь идет исключительно о приложении «Госключ», которое и будет использоваться для этой цели.

Минцифры уточняет, что пользователи, которые ранее подписывали документы через другие сервисы с использованием токенов или физических носителей, смогут продолжать делать это без изменений. Закон не требует обязательной отправки всех документов на подпись через MAX; упоминается лишь возможность использования его инфраструктуры для уведомлений о документах, поступивших в «Госключ».

Также не обязательно направлять заявления с Госуслуг на подпись в «Госключ» через MAX, и это касается ведомственных документов. Новый закон обеспечивает бесшовное взаимодействие между «Госключом» и национальным мессенджером, что упростит процесс отправки и получения документов на подпись, однако для самой подписи по-прежнему потребуется приложение «Госключ».