Эксперт раскрыл россиянам алгоритм действий при угрозах опубликовать переписку

По словам Силаева, если злоумышленник пишет с угрозами опубликовать переписку или компрометирующие материалы, нужно сохранять спокойствие. Он отметил, что сразу переводить деньги не стоит, так как нет гарантий, что данные удалят. «Первое и самое важное правило — не вступать в диалог. Любой ваш ответ, будь то возмущение, попытка договориться или вопросы, только подтвердит, что вы вовлечены, и шантажист может усилить давление. Лучше сразу заблокировать отправителя и не давать ему возможности манипулировать вами», — заявил собеседник RT.

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев раскрыл россиянам алгоритм действий при угрозах опубликовать переписку. Об этом 30 июля онв беседе с RT. По словам Силаева, если злоумышленник пишет с угрозами опубликовать переписку или компрометирующие материалы, нужно сохранять спокойствие. Он отметил, что сразу переводить деньги не стоит, так как нет гарантий, что данные удалят. «Первое и самое важное правило — не вступать в диалог. Любой ваш ответ, будь то возмущение, попытка договориться или вопросы, только подтвердит, что вы вовлечены, и шантажист может усилить давление. Лучше сразу заблокировать отправителя и не давать ему возможности манипулировать вами», — заявил собеседник RT.

Кроме того, он порекомендовал сохранить скриншоты переписки, зафиксировать даты, время, никнеймы или другие данные злоумышленника. Эта информация может понадобиться в случае обращения в полицию.