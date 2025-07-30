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Цыган серьезно избил мужчину на Борковском карьере в Рязани
Вечером 29 июля у 33-летнего рязанца произошел конфликт с 36-летним цыганом из Рыбного. Старший из мужчин начал избивать оппонента и нанес ему множественные удары по голове и телу. 33-летний рязанец получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести, переломы костей свода и основания черепа и лицевого скелета, ушибы мягких тканей головы и лица и другие повреждения. Его госпитализировали в бессознательном состоянии. Полицейские задержали нападавшего. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения полицейских в связи с совершением угона и административных правонарушений. Возбуждено уголовное дело.

Цыган серьезно избил мужчину на Борковском карьере в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, вечером 29 июля у 33-летнего рязанца произошел конфликт с 36-летним цыганом из Рыбного. Старший из мужчин начал избивать оппонента и нанес ему множественные удары по голове и телу.

33-летний рязанец получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести, переломы костей свода и основания черепа и лицевого скелета, ушибы мягких тканей головы и лица и другие повреждения. Его госпитализировали в бессознательном состоянии.

Полицейские задержали нападавшего. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения полицейских в связи с совершением угона и административных правонарушений.

Возбуждено уголовное дело.