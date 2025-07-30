Аркадий Фомин проконтролировал подготовку образовательных учреждений Шиловского района к новому учебному году

«Вместе с представителями родительских комитетов и подрядчиками осмотрели ход работ в Шиловской школе № 3. Сейчас за счет муниципальных средств там ведется текущий ремонт классов. Надеемся попасть в программу капитального ремонта национального проекта „Молодежь и дети“, а пока делаем все, чтобы школьники учились в чистых и комфортных условиях», — рассказал Аркадий Фомин. Более масштабные работы ведутся в школе поселка Прибрежный. Из резервного фонда Правительства Рязанской области на подготовку здания образовательного учреждения к новому учебному году выделено 9 млн рублей.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин во вторник, 29 июля, проконтролировал подготовку к новому учебному году двух школ Шиловского района. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

«Вместе с представителями родительских комитетов и подрядчиками осмотрели ход работ в Шиловской школе № 3. Сейчас за счет муниципальных средств там ведется текущий ремонт классов. Надеемся попасть в программу капитального ремонта национального проекта „Молодежь и дети“, а пока делаем все, чтобы школьники учились в чистых и комфортных условиях», — рассказал Аркадий Фомин.

Более масштабные работы ведутся в школе поселка Прибрежный. Из резервного фонда Правительства Рязанской области на подготовку здания образовательного учреждения к новому учебному году выделено 9 млн рублей: обновляют кровлю, меняют окна и входные группы. Также проведут косметический ремонт ряда помещений.

«Подрядчик работает надежно, родители и педагоги — на постоянной связи, контролируют качество. Заглянул в школьный музей, посвященный реке Оке. Он рассказывает об истории главной водной артерии района, животном мире, значении для жизни людей. Видно, что за экспозицией стоит неравнодушие и большая работа. Люди изучают родной край и передают это отношение детям, воспитывая настоящих патриотов своей земли», — отметил Аркадий Фомин.