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В Череповце девушку преследует бывший партнер, который ранее участвовал в СВО

В Череповце 32-летняя Алена столкнулась с угрозами и преследованием со стороны своего бывшего партнера, 30-летнего Александра С., который ранее участвовал в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в телеграм-канале «Осторожно, новости».

По словам Алены, их отношения закончились полтора года назад из-за регулярного насилия со стороны Александра. Однако после расставания он начал преследовать её, угрожая убийством и появляясь у её дома и детского сада, куда она водит детей.

На протяжении последних нескольких недель мужчина разбил машину Алены четыре раза. Она сообщила, что до начала их отношений он подписал контракт и ушел на СВО, а вернувшись в Череповец из-за ранения, продолжает угрожать ей. Девушка утверждает, что Александр по-прежнему связан с «военными структурами» и чувствует себя безнаказанным.

Несмотря на то, что Алена уже 11 раз обращалась в полицию с заявлениями о преследовании и угрозах, никаких действий со стороны правоохранительных органов пока не предпринято.

Фото: Осторожно, новости