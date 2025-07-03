«Зеленый сад» предложил рязанцам ипотеку под 4%

Кредит на покупку жилья стал ближе и доступнее. Уже сейчас, обратившись в строительную компанию «Зеленый сад», вы можете оформить бюджетную ипотеку на 2% дешевле. Программа работает совместно с «семейкой», то есть подходит родителям, которые имеют ребёнка в возрасте до 6 лет или воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Ранее ставка по семейной ипотеке составляла 6%, теперь будет всего 4%! Чтобы получить льготный жилищный кредит, необходимо соответствовать одному из условий:

работать в бюджетной сфере;

работать в организации, аккредитованной Министерством цифрового развития РФ;

быть участником СВО.

Под программу подходят готовые квартиры от застройщика и квартиры по ДДУ в домах на проектном финансировании Сбера. Этим условиям соответствуют все новостройки «Зелёного сада»! Вам осталось лишь обратиться в офис продаж и выбрать свою квартиру.

Подробности: +7 (4912) 77-77-77 , https://www.green-garden.ru/ .