«Зеленый сад» предложил рязанцам ипотеку под 4%

Кредит на покупку жилья стал ближе и доступнее. Уже сейчас, обратившись в строительную компанию «Зеленый сад», вы можете оформить бюджетную ипотеку на 2% дешевле. Программа работает совместно с «семейкой», то есть подходит родителям, которые имеют ребёнка в возрасте до 6 лет или воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
Ранее ставка по семейной ипотеке составляла 6%, теперь будет всего 4%! Чтобы получить льготный жилищный кредит, необходимо соответствовать одному из условий:
- работать в бюджетной сфере;
- работать в организации, аккредитованной Министерством цифрового развития РФ;
- быть участником СВО.
Под программу подходят готовые квартиры от застройщика и квартиры по ДДУ в домах на проектном финансировании Сбера. Этим условиям соответствуют все новостройки «Зелёного сада»! Вам осталось лишь обратиться в офис продаж и выбрать свою квартиру.
Подробности:
Льготная ипотека предоставляется в соответствии с Постановление Правительства Рязанской области от 25 июня 2025 г. № 197. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 148