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«Зеленый сад» предложил рязанцам ипотеку под 4%

Кредит на покупку жилья стал ближе и доступнее. Уже сейчас, обратившись в строительную компанию «Зеленый сад», вы можете оформить бюджетную ипотеку на 2% дешевле. Программа работает совместно с «семейкой», то есть подходит родителям, которые имеют ребёнка в возрасте до 6 лет или воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Ранее ставка по семейной ипотеке составляла 6%, теперь будет всего 4%! Чтобы получить льготный жилищный кредит, необходимо соответствовать одному из условий:

  • работать в бюджетной сфере;
  • работать в организации, аккредитованной Министерством цифрового развития РФ;
  • быть участником СВО.

Под программу подходят готовые квартиры от застройщика и квартиры по ДДУ в домах на проектном финансировании Сбера. Этим условиям соответствуют все новостройки «Зелёного сада»! Вам осталось лишь обратиться в офис продаж и выбрать свою квартиру.

Подробности: +7 (4912) 77-77-77, https://www.green-garden.ru/.

Льготная ипотека предоставляется в соответствии с Постановление Правительства Рязанской области от 25 июня 2025 г. № 197. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 148 от 11.08.2015 г. Подробности по телефону 8 (4912) 77-77-77 и на сайте www.green-garden.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски, изучите все условия предоставления кредита (займа) на сайте в соответствующем разделе.