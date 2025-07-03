Выпускникам-нефтехимикам РГРТУ вручили дипломы

38 нефтехимиков профильной кафедры «Химическая технология» РГРТУ получили дипломы. Всего в 2025 этом году выпустились 26 бакалавров очного и 12 заочного направления подготовки. По счету выпуск стал одиннадцатым.

Поздравить специалистов-нефтехимиков приехал генеральный директор РНПК Сергей Михайлов, который от лица трудового коллектива поблагодарил руководство и преподавателей вуза за подготовку квалифицированных кадров.

«Университет — это серьезный рубеж, который вы преодолели. Вы сделали еще один шаг к тому, чтобы понять, кто вы есть. Компания „Роснефть“ многое делает, чтобы быть привлекательной для молодежи, предоставляет большие возможности для их развития и продвижения по карьерной лестнице. Будем рады, если вы выберете местом своей работы наш завод», — обратился к выпускникам Сергей Михайлов.

В Рязани профильную кафедру «Химическая технология» открыли при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании в 2011 году. Там ведется подготовка кадров для нефтехимической отрасли. Ее запуск обеспечил доступность для молодежи Рязани и Рязанской области получать профильное образование, не выезжая за пределы региона. Образовательный проект нефтезавод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие».

Ежегодно с 2015 года выпускаются 20 и более специалистов-бакалавров. Большинство из них по окончании вуза работают в РНПК.

При финансовой поддержке завода в трех лабораториях кафедры установили современные приборы, оргтехнику и мультимедийную аппаратуру. Помимо этого, сотрудники РНПК преподают профильные дисциплины, помогают подготавливаться к выпускным экзаменам, завод принимает студентов на производственную практику.

На данный момент на направлении нефтехимии и электрохимии обучаются более 150 студентов-бакалавров. Есть очная, вечерняя и заочная формы обучения. С 2015 года профильное образование на кафедре получили более 380 человек.

Шесть студентов кафедры с 2023 года обучаются по целевым договорам. В этом году планируют набрать еще шесть человек.

В новом учебном году в РГРТУ есть 38 бюджетных мест по направлению подготовки «Химическая технология» (бакалавриат).