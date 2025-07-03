ВСУ атаковали Липецкую область БПЛА, есть погибшая

ВСУ атаковали Липецкую область БПЛА, один человек погиб. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Обломки одного из сбитых БПЛА упали на частный жилой дом, где поживала 70-летняя пенсионерка. От полученных ранений она скончалась на месте. Еще два человека пострадали.

Кроме того, БПЛА попал в строящуюся секцию многоэтажки в Ельце. Никто не пострадал. Отмечается, что взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы.

Видео доступны по ссылке .

Фото: Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова