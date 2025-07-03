ВОЗ призвала страны повысить цены на алкоголь, табак и сладкие напитки на 50% к 2035 году

По данным ВОЗ, потребление табака, алкоголя и сладких напитков подпитывает эпидемию неинфекционных заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет, на долю которых приходится более 75% всех смертей во всем мире. В организации заявили, что единовременное повышение цен на эти продукты на 50% может предотвратить 50 млн преждевременных смертей в течение следующих 50 лет.

ВОЗ призвала страны повысить цены на алкоголь, табак и сладкие напитки на 50% к 2035 году. Об этом сообщает URA.RU.

По данным ВОЗ, потребление табака, алкоголя и сладких напитков подпитывает эпидемию неинфекционных заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет, на долю которых приходится более 75% всех смертей во всем мире.

В организации заявили, что единовременное повышение цен на эти продукты на 50% может предотвратить 50 млн преждевременных смертей в течение следующих 50 лет.