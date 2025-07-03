В Воронежской области в ДТП погибла молодая спортсменка

В Воронежской области 24-летняя спортсменка Марина погибла в страшной аварии, которая случилась на День России, недалеко от Бутурлиновки. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Плохие новости».

Девушка направлялась к родителям в родное село, когда на одном из поворотов не справилась с управлением. Ее автомобиль «Форд», вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Киа Соренто». От полученных травм Марина скончалась на месте.

Девушка была известной фигурой в своем районе, многократно становилась победительницей соревнований по футболу и футзалу, представляя местную команду на уровне региона и Центрального федерального округа. Она окончила школу с медалью и Воронежский государственный университет с красным дипломом.

Фото: Плохие новости