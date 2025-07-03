В Рязанской области случился пожар

Информация о пожаре в селе Высокие Поляны Пителинского района поступила в 17:05. Загорелась дача. В 17:44 возгорание локализовали, в 17:55 открытое горение ликвидировали. На месте работали 3 человека и 2 единицы техники. Пострадавших нет.