В Рязанской области произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась на улице Рязанской в Скопине. Судя по кадрам, автомобиль после ДТП врезался в дорожное ограждение. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области произошло ДТП. Кадры разместили 3 июля в Telegram-канале «СКОПИН НАРОДНЫЙ».
По словам очевидцев, авария случилась на улице Рязанской в Скопине. Судя по кадрам, автомобиль после ДТП врезался в дорожное ограждение.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.