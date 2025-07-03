В Рязани задержали наркокурьера, перевозившего «синтетику» в пакете из-под сока

Полицейские выяснили, на каком автомобиле 22-летний злоумышленник передвигается, и попытались остановить иномарку. Однако молодой человек проигнорировал требование сотрудников ДПС и хотел скрыться. В результате его задержали на улице Бирюзова. В машине оперативники обнаружили две упаковки из-под сока с мефедроном массой 260 граммов. Кроме того, мужчина прятал в арендованном гараже наркотики, чтобы продать. Там полицейские обнаружили более 1,5 кг мефедрона, 23 грамма марихуаны и 1 грамм гашиша, а также упаковочные материалы, электронные весы и вакууматор. Всего в результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 1 килограмм 874 грамма наркотиков синтетического и растительного происхождения.

В Рязани задержали наркокурьера с партией «синтетики». Об этом 3 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Полицейские выяснили, на каком автомобиле 22-летний злоумышленник передвигается, и попытались остановить иномарку. Однако молодой человек проигнорировал требование сотрудников ДПС и хотел скрыться. В результате его задержали на улице Бирюзова.

В машине оперативники обнаружили две упаковки из-под сока с мефедроном массой 260 граммов. Кроме того, мужчина прятал в арендованном гараже наркотики, чтобы продать. Там полицейские обнаружили более 1,5 кг мефедрона, 23 грамма марихуаны и 1 грамм гашиша, а также упаковочные материалы, электронные весы и вакууматор.

Всего в результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 1 килограмм 874 грамма наркотиков синтетического и растительного происхождения.

По предварительной информации полиции, задержанный — курьер нелегального интернет-магазина. По указаниям кураторов он забирал из тайников в Московской области оптовые партии криминального товара, привозил их в Рязань, а затем делал закладки со стограммовыми упаковками на территории Рязанской и Тульской областей. Далее эти наркотики попадали в руки розничных распространителей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Предварительно фигурант задержан на 14 суток. Расследование уголовного дела продолжается.