В Рязани управляющую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей

ООО «Лидерфорнд» отстранили от управления домо № 6 на Славянском проспекте и оштрафовали на 100 000 рублей за нарушения. Отмечается, что УК выносили предписания об устранении нарушений в доме, компания была дважды привлечена к административной ответственности в течение года, но требования не выполнила. С 1 июля дом перешел под управление ООО «Жилсервис Рязань» (входит в Ассоциацию управляющих компаний ЖКХ Рязанской области).

В Рязани управляющую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Госжилинспекция Рязани.

ООО «Лидерфорнд» отстранили от управления домо № 6 на Славянском проспекте и оштрафовали на 100 000 рублей за нарушения. Отмечается, что УК выносили предписания об устранении нарушений в доме, компания была дважды привлечена к административной ответственности в течение года, но требования не выполнила.

С 1 июля дом перешел под управление ООО «Жилсервис Рязань» (входит в Ассоциацию управляющих компаний ЖКХ Рязанской области).