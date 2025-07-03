В Рязани район Приокский накрыл смог от предприятия

Предприятие, которое находится на территории бывшего станкозавода «начало сжигать отходы: из местной трубы повалил серый дым». Из-за ветра все выбросы оказались на территории микрорайона Приокский.

В Рязани район Приокский накрыл смог от предприятия. Вечером в четверг, 3 июля, об этом рассказали местные жители.

По их словам, предприятие, которое находится на территории бывшего станкозавода «начало сжигать отходы: из местной трубы повалил серый дым».

Из-за ветра все выбросы оказались на территории микрорайона Приокский.

Ранее редакция разбиралась, кто именно является источником выбросов на территории бывшего станкозавода.