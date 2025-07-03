В Рязани партия «Новые люди» выдвинула кандидатов на выборы в облдуму

«Новые люди» дали старт предвыборной кампании. Партия первой в регионе выдвинула более 80 кандидатов по одномандатным округам и спискам в депутаты Рязанской областной думы.

«Новые люди» дали старт предвыборной кампании. Партия первой в регионе выдвинула более 80 кандидатов по одномандатным округам и спискам в депутаты Рязанской областной думы.

«Крайне важно, чтобы в Рязанской области появились молодые, энергичные люди, готовые использовать свои знания и опыт для того, чтобы сделать регион лучше. Мы гордимся тем, что собрали большую команду из людей разных возрастных групп и профессиональных сообществ. Это предприниматели, спортсмены, промышленники, связанные с медициной и социальными проектами люди», — рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Артем Морозов.

Выдвижение кандидатов в Рязани посетил заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков. Он напомнил, что в 2020-м Рязанская область стала одним из четырех регионов, где «Новые люди» успешно провели кампанию и в областной Думе появился депутат.

«Первые выборы, в которых мы участвовали, были здесь, в Рязани. Но тогда нас было меньше, а сейчас уже большая команда. Мы идем с открытыми глазами в предвыборную кампанию, чтобы добиться еще больших результатов и в каждом одномандатном округе выставляем своего кандидата», — подчеркнул Даванков.

На встрече с кандидатами Александр Даванков поделился своим опытом на выборах в Мосгордуму. Он отметил, что во время кампании будущие депутаты сталкиваются с трудностями, но этот путь должен пройти каждый начинающий политик. Заместитель председателя «Новых людей» также рассказал, как правильно общаться на встречах с потенциальными избирателями, создавать команду, готовить агитационные материалы и мероприятия.

Одним из кандидатов стал руководитель промышленного кластера детских и потребительских товаров, председатель комитета по промышленности «Опоры России» в Рязанской области Иван Никитичев.

Также с «Новыми людьми» идет на выборы Михаил Филатов — заместитель генерального директора компании «ERA Group», одного из крупнейших производителей вентиляционного оборудования в России и мире. «Мы — действительно, новые люди в политике, с другим, современным, взглядом. А когда новых людей будет много, вместе мы сможем сделать нашу Рязанскую область комфортной для жизни», — отметил Филатов

К команде новых присоединилась и известная общественница, президент Рязанского регионального диабетического фонда поддержки инвалидов с детства «Диавита» Ольга Короленко. Ей приходится решать проблемы с выдачей лекарств, а также поддерживать родителей детей-диабетиков.

«Для нашего фонда, и меня, как руководителя было большой победой, когда в 2021-м году Рязань стала одним из первых регионов, где детей с диабетом первого типа удалось обеспечить сенсорами для контроля уровня сахара, — рассказала Ольга Короленко, — уверена при поддержке партии „Новые люди“ я смогу реализовать еще больше важных проектов, принести пользу жителям Рязанской области, а особенно семьям с детьми-инвалидами».

Официальное выдвижение и торжественная часть завершилась стартом предвыборной гонки: кандидаты и сторонники устроили забег по улицам Рязани, как с эстафетой олимпийского огня. Так партийцы решили доставить документы в избирком для регистрации кандидатов.

Напомним, ранее депутаты Рязанской областной думы утвердили дату выборов: они пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.