В Рязани 8 июля выступит хор Сретенского мужского монастыря
Отмечается, что праздничное мероприятие состоится на Рязанской ВДНХ. Начало в 15.00. В программу войдут поздравления заслуженных семей, специалисты Дворца торжеств проведут церемонии бракосочетания. Будут работать мастер-классы, интерактивные площадки, выставки. В 18.00 выступит хор Сретенского мужского монастыря.
В Рязани 8 июля выступит хор Сретенского мужского монастыря. Об этом сообщает региональный минкульт.
Отмечается, что праздничное мероприятие состоится на Рязанской ВДНХ.
Начало в 15.00. В программу войдут поздравления заслуженных семей, специалисты Дворца торжеств проведут церемонии бракосочетания.
Будут работать мастер-классы, интерактивные площадки, выставки.
В 18.00 выступит хор Сретенского мужского монастыря.