В России заявили, что разногласия с Азербайджаном подогреваются Западом

Разногласия в отношениях между Россией и Азербайджаном подогреваются внешними факторами. Об этом сообщила «Газете.Ru» со ссылкой на директора Института политических исследований Сергея Маркова. Политолог отметил, что западные страны, в частности, Франция и Великобритания, стремятся создать напряженность между Москвой и Баку. По его мнению, существует неформальная договоренность в рамках НАТО, согласно которой Франция отвечает за ухудшение отношений России с Арменией, а Британия — с Азербайджаном. Марков подчеркнул, что влияние на Армению оказалось проще, чем на Азербайджан, где президент ведет суверенную политику. Он также отметил, что британские спецслужбы более эффективны в своих действиях. Политолог добавил, что существуют и тюркофобские силы, стремящиеся спровоцировать конфликты между Россией, Азербайджаном и Турцией. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подтвердила, что отношения между Россией и Азербайджаном имеют стратегический характер, однако есть силы, которым это не нравится. Напряженность между странами возросла после недавних инцидентов: задержания этнических азербайджанцев в Екатеринбурге и арест восьми россиян в Баку по подозрению в наркоторговле и кибермошенничестве.

Разногласия в отношениях между Россией и Азербайджаном подогреваются внешними факторами. Об этом сообщила «Газете.Ru» со ссылкой на директора Института политических исследований Сергея Маркова.

Политолог отметил, что западные страны, в частности, Франция и Великобритания, стремятся создать напряженность между Москвой и Баку. По его мнению, существует неформальная договоренность в рамках НАТО, согласно которой Франция отвечает за ухудшение отношений России с Арменией, а Британия — с Азербайджаном.

Марков подчеркнул, что влияние на Армению оказалось проще, чем на Азербайджан, где президент ведет суверенную политику. Он также отметил, что британские спецслужбы более эффективны в своих действиях. Политолог добавил, что существуют и тюркофобские силы, стремящиеся спровоцировать конфликты между Россией, Азербайджаном и Турцией.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подтвердила, что отношения между Россией и Азербайджаном имеют стратегический характер, однако есть силы, которым это не нравится. Напряженность между странами возросла после недавних инцидентов: задержания этнических азербайджанцев в Екатеринбурге и арест восьми россиян в Баку по подозрению в наркоторговле и кибермошенничестве.