В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества

Чтобы защититься от мошенников, россияне могут установить самозапрет на оформление кредитов, контролировать сим-карты, проверять свои данные на утечки и включать двухфакторную аутентификацию в соцсетях. Также в МВД сообщили, что для того, чтобы защитить себя при подписании документа онлайн, нужно провести сделку через приложение «Госключ».

В МВД рассказали, как обезопасить себя от цифрового мошенничества. Об этом пишет РИА Новости.

Чтобы защититься от мошенников, россияне могут установить самозапрет на оформление кредитов, контролировать сим-карты, проверять свои данные на утечки и включать двухфакторную аутентификацию в соцсетях.

Также в МВД сообщили, что для того, чтобы защитить себя при подписании документа онлайн, нужно провести сделку через приложение «Госключ».