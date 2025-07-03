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Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
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В Курской области погиб замглавкома ВМФ РФ, Герой России Михаил Гудков
Предварительно, по полевому штабу морпехов было выпущено несколько ракет. По неофициальным данным, расположение штаба частей морской пехоты было раскрыто радиоразведкой ВСУ. Назначение на должность Гудков получил этой весной. До этого он командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.

В Курской области погиб замглавкома ВМФ РФ, Герой России Михаил Гудков. Об этом сообщает Telegraph-канал «Плохие новости».

Предварительно, по полевому штабу морпехов было выпущено несколько ракет. По неофициальным данным, расположение штаба частей морской пехоты было раскрыто радиоразведкой ВСУ.

Назначение на должность Гудков получил этой весной. До этого он командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.