В Курской области погиб замглавкома ВМФ РФ, Герой России Михаил Гудков

Предварительно, по полевому штабу морпехов было выпущено несколько ракет. По неофициальным данным, расположение штаба частей морской пехоты было раскрыто радиоразведкой ВСУ. Назначение на должность Гудков получил этой весной. До этого он командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.