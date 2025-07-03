В купальниках 18 популярных брендов нашли нарушения

Ведомство проверило купальники производителей: 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women’secret, Fila, «Черемушки», Edge Planet, Befree и Tribuna. При проверке эксперты анализировали 53 параметра, включая безопасность, качество материалов и достоверность маркировки. Отмечается, что среди основных нарушений — недостаточная воздухопроницаемость, низкая устойчивость окраски к поту и морской воде, недостоверная или неполная маркировка, слабая прочность ткани и швов, недостаточная устойчивость к истиранию и низкая эластичность. Роспотребнадзор направил нескольким брендам предостережения.