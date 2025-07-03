В Касимове произошел пожар
Отмечается, что ЧП случилось в среду, 2 июля. В тушении участвовали пять человек и три единицы техники. В результате пожара огнем повреждена хозяйственная постройка. Общая площадь — восемь кв. метров.
В Касимове произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в среду, 2 июля.
В тушении участвовали пять человек и три единицы техники.
В результате пожара огнем повреждена хозяйственная постройка. Общая площадь — восемь кв. метров.