В Госдуму внесли проект о запрете продажи алкоголя россиянам до 21 года

В пояснительной записке указано, что инициатива связана с тем, что алкоголь «способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности», а прошлые попытки повысить ценз были безуспешными. Сейчас алкоголь в России продают 18 лет.

В Госдуму внесли проект о запрете продажи алкоголя россиянам до 21 года. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на сенатора Марину Сидухину.

В пояснительной записке указано, что инициатива связана с тем, что алкоголь «способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности», а прошлые попытки повысить ценз были безуспешными.

Сейчас алкоголь в России продают 18 лет.