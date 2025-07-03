В Госдуме рассказали об индексации маткапитала в 2026 году

По словам депутата, маткапитал в следующий раз проиндексируют в феврале 2026 года по фактической инфляции за 2025 год. В том числе это коснется уже оформленных, но не израсходованных средств. В 2025 году размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 тысяч 266 рублей, на второго — до 912 тысяч 162 рублей. Его индексировали на 9,5%. В 2026 году размер выплаты может составить на первого ребенка примерно до 740 тысяч рублей, на второго — до 976 тысяч рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая рассказала об индексации маткапитала. Об этом 3 июля сообщило ТАСС.

По словам депутата, маткапитал в следующий раз проиндексируют в феврале 2026 года по фактической инфляции за 2025 год. В том числе это коснется уже оформленных, но не израсходованных средств.

Как указано в публикации, в 2025 году размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 тысяч 266 рублей, на второго — до 912 тысяч 162 рублей. Его индексировали на 9,5%

Как подсчитало ТАСС, в 2026 году размер выплаты может составить на первого ребенка примерно до 740 тысяч рублей, на второго — до 976 тысяч рублей.