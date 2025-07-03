В Госдуме предложили вернуть 50-процентные скидки за оплату дорожных штрафов

Нилов считает, что люди встретили уменьшение «скидки» до 25% крайне осторожно. Он заявил, что в условиях ужесточения административной ответственности подобные изменения добавляют негатива в общественную жизнь. По мнению депутата, возврат к «скидке» прежнего размера сохранит уровень загруженности специалистов. А введение градации в размере оплачиваемого штрафа в соответствующие периоды времени (в течение 20 дней и с 21 до 30 дней со дня вынесения постановления) будет являться дополнительным стимулом для погашения долга.

В Госдуме предложили вернуть 50-процентные скидки за оплату дорожных штрафов. Об этом сообщает председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нилов считает, что люди встретили уменьшение «скидки» до 25% крайне осторожно. Он заявил, что в условиях ужесточения административной ответственности подобные изменения добавляют негатива в общественную жизнь.

По мнению депутата, возврат к «скидке» прежнего размера сохранит уровень загруженности специалистов. А введение градации в размере оплачиваемого штрафа в соответствующие периоды времени (в течение 20 дней и с 21 до 30 дней со дня вынесения постановления) будет являться дополнительным стимулом для погашения долга.