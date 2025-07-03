Священник призвал россиян возвращаться на родину

Протоиерей Андрей Ткачев считает, что за границей граждан РФ ждут гонения и расстрелы. По его словам, такая печальная участь, в частности, ждет тех россиян, которые живут во Франции и США. По мнению протоиерея, вскоре в этих странах начнутся такие времена, когда русским запретят молиться Богу и начнут расстреливать вместе с детьми.

Протоиерей Андрей Ткачев призвал россиян возвращаться на родину. Об этом пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».

Он считает, что за границей граждан РФ ждут гонения и расстрелы.

По его словам, такая печальная участь, в частности, ждет тех россиян, которые живут во Франции и США.

По мнению протоиерея, вскоре в этих странах начнутся такие времена, когда русским запретят молиться Богу и начнут расстреливать вместе с детьми.