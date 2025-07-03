Рязанский парапланерист взял серебро чемпионата РФ по спорту сверхлегкой авиации
Юрий Мишанин стал серебряным призером. В общем зачете он занял третью позицию. В командном зачете рязанцы заняли шестое место.
Рязанский парапланерист взял серебро чемпионата РФ по спорту сверхлегкой авиации. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.
Соревнования идут в Дагестане. За награды борются 145 спортсменов из больше 30 регионов.
От Рязанской области выступают мастер спорта России международного класса Юрий Мишанин, мастер спорта России Андрей Шалыгин, кандидаты в мастера спорта Алексей Голованов, Николай Чекмарев и Николай Лукашин.
Юрий Мишанин стал серебряным призером. В общем зачете он занял третью позицию. В командном зачете рязанцы заняли шестое место.