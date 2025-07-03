Рязанцы засняли ассенизаторскую машину, сливающую стоки в пруд

По словам очевидцев, канализационные стоки сливали 2 июля, примерно в 12:00, в пруд, который находится на улице Заречной в деревне Безлычное Захаровского района. На кадрах видно, как ассенизаторская машина протягивает шланг к водоему.

Рязанцы засняли ассенизаторскую машину, сливающую стоки в пруд. Кадры опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, канализационные стоки сливали 2 июля, примерно в 12:00, в пруд, который находится на улице Заречной в деревне Безлычное Захаровского района.

На кадрах видно, как ассенизаторская машина протягивает шланг к водоему.