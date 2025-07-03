Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
24°
Птн, 04
27°
Сбт, 05
20°
ЦБ USD 78.78 0.13 04/07
ЦБ EUR 93.13 0.45 04/07
Нал. USD 79.70 / 80.00 03/07 18:30
Нал. EUR 92.27 / 92.90 03/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
13 621
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
6 534
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
4 148
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
31 111
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак в Песочне
Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак в Песочне. Кадры опубликовали под постом в телеграме Павла Малкова. Местная жительница уточнила, что животные были замечены на улице Новоселов 58 к. 5. На видео видно, как несколько собак окружили детскую площадку.

Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак в Песочне. Кадры опубликовали под постом в телеграме Павла Малкова.

Местная жительница уточнила, что животные были замечены на улице Новоселов 58 к. 5.

На видео видно, как несколько собак окружили детскую площадку.