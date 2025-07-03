Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак в Песочне
Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак в Песочне. Кадры опубликовали под постом в телеграме Павла Малкова. Местная жительница уточнила, что животные были замечены на улице Новоселов 58 к. 5. На видео видно, как несколько собак окружили детскую площадку.
Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак в Песочне. Кадры опубликовали под постом в телеграме Павла Малкова.
Местная жительница уточнила, что животные были замечены на улице Новоселов 58 к. 5.
На видео видно, как несколько собак окружили детскую площадку.