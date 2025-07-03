Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак в Песочне

Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак в Песочне. Кадры опубликовали под постом в телеграме Павла Малкова. Местная жительница уточнила, что животные были замечены на улице Новоселов 58 к. 5. На видео видно, как несколько собак окружили детскую площадку.