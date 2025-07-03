Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 3 июля

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: Вокзальная, дома №№ 97, 99, 101, 105; Первомайский проспект, дом № 63; площадь Димитрова, дома №№ 2, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2. Холодную воду отключат c 10:00 до 17:00 по адресам: Соколовская, дома №№ 5 (Почта России), 5а, 7.