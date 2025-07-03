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Рязанцам рассказали о заражении боррелиозом
Отмечается, что возбудителем являются бактерии *Borrelia*, которые переносят иксодовые клещи. Они попадают в кровь при укусе насекомого или при его неправильном удалении. Чем опасен боррелиоз: Менингит и энцефалит; Поражение сердца; Хронический артрит.

Рязанцам рассказали о заражении боррелиозом. Об этом сообщает пресс-слжуба Рсспоребнадзора.

Отмечается, что возбудителем являются бактерии *Borrelia*, которые переносят иксодовые клещи. Они попадают в кровь при укусе насекомого или при его неправильном удалении.

Чем опасен боррелиоз:

  • Менингит и энцефалит;
  • Поражение сердца;
  • Хронический артрит.