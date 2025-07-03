Рязанцам рассказали о заражении боррелиозом

Отмечается, что возбудителем являются бактерии *Borrelia*, которые переносят иксодовые клещи. Они попадают в кровь при укусе насекомого или при его неправильном удалении. Чем опасен боррелиоз: Менингит и энцефалит; Поражение сердца; Хронический артрит.