Рязанцам рассказали о заражении боррелиозом
Отмечается, что возбудителем являются бактерии *Borrelia*, которые переносят иксодовые клещи. Они попадают в кровь при укусе насекомого или при его неправильном удалении. Чем опасен боррелиоз: Менингит и энцефалит; Поражение сердца; Хронический артрит.
Рязанцам рассказали о заражении боррелиозом. Об этом сообщает пресс-слжуба Рсспоребнадзора.
Отмечается, что возбудителем являются бактерии *Borrelia*, которые переносят иксодовые клещи. Они попадают в кровь при укусе насекомого или при его неправильном удалении.
Чем опасен боррелиоз:
- Менингит и энцефалит;
- Поражение сердца;
- Хронический артрит.