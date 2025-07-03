Россиянам напомнили о схеме мошенников с ошибочным переводом

Гражданам поступает на карту небольшая сумма, после чего им звонят или пишут «отправители» и просят вернуть деньги. По словам депутата, мошенник просит перевести средства обратно не туда, откуда они поступили, а на другой счет. Это объясняют тем, что карта, с которой отправлялись средства, уже заблокирована. Немкин добавил, что пока граждане пытаются разобраться, приходит новая смс с кодом подтверждения возврата или запросом на «подтверждение операции». Так мошенники могут получить доступ к банковскому аккаунту.

Россиянам сообщили о схеме мошенников с ошибочным переводом. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин 3 июля RT .

Гражданам поступает на карту небольшая сумма, после чего им звонят или пишут «отправители» и просят вернуть деньги.

По словам депутата, мошенник просит перевести средства обратно не туда, откуда они поступили, а на другой счет. Это объясняют тем, что карта, с которой отправлялись средства, уже заблокирована.

Немкин добавил, что пока граждане пытаются разобраться, приходит новая смс с кодом подтверждения возврата или запросом на «подтверждение операции». Так мошенники могут получить доступ к банковскому аккаунту.