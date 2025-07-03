РЕН ТВ: экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС более 1,8 млн рублей
По данным издания, в августе прошлого года боец погасил долг почти в 300 млн рублей после того, как его счета заблокировали. Всего основанием для ареста банковских счетов Нурмагомедова были шесть нарушений налогового законодательства.
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС более 1,8 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, в августе прошлого года боец погасил долг почти в 300 млн рублей после того, как его счета заблокировали. Всего основанием для ареста банковских счетов Нурмагомедова были шесть нарушений налогового законодательства.